Дорогие мои продукты, золотая моя еда

Минэкономразвития РФ разразилось гневной тирадой в адрес информационного агентства Bloomberg, которое сообщило: во всем мире наблюдается резкое повышение цен на продукты питания, причем самое негативное влияние эта ситуация оказывает на страны с крупными рынками, но не самым богатым населением. Такая аналитика, считают в МЭР, «носит спекулятивный характер».

В самом Bloomberg, должно быть, озадачены: опубликованные агентством данные вписываются в обычную статистику и выводы. Более того, российская тема России в упомянутом контексте поднимается один раз и в отношении отдельных продуктов: констатируется и без того широко известный факт, что цены на сахар в нашей стране выросли на 61%. Но тут же упоминаются Индонезия, Бразилия и высказываются опасения в отношении США, Канады и Европы.

МЭР не хочет быть как все

Цены на основные сельскохозяйственную продукцию — такую как зерно, семена подсолнечника, соевые бобы и сахар — взлетели, подтолкнув мировые цены на продовольствие к новому шестилетнему максимуму, в январе, пишет Bloomberg. И из-за сочетания плохой погоды, повышенного спроса и искаженных вирусом глобальных цепочек поставок они вряд ли упадут в ближайшее время. «Людям придется привыкать платить больше за еду, — заявил, в частности, Сильвен Шарлебуа, директор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Далхаузи в Канаде. — Будет только хуже».

В сильных экономиках рост цен на продукты может почувствоваться позднее, но в развивающихся странах потребители ощущают его уже сейчас. В условиях нарастающего инфляционного давления Россия и Аргентина, в попытке сдержать внутренние цены на продовольствие, ограничили их на некоторые основные продукты и ввели пошлины на экспорт, пишет Bloomberg. И констатирует, что наибольший резонанс рост продовольственных цен вызовет в крупнейших странах со средним уровнем доходов населения, жители которых тратят на еду основную часть потребительской корзины. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Именно это крайне не понравилось российскому Минэкономразвития. «Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», — говорится на сайте министерства.

В самом деле, и Минпромторг, и Минсельхоз уже сообщили, что постоянно мониторят цены и предпринимают необходимые шаги. Но рядовые граждане, тем не менее, видят, что ряд продуктов дорожает, а скрывать статистику не получается даже у специалистов Росстата. По данным ведомства, с 16 по 24 февраля индекс потребительских цен вырос на 0,2%, а с начала года прибавил уже 1,2%. И основным источником роста выступает именно сектор продуктов питания, где показатели достигли самого высокого уровня за последние пять лет. Так, курятина за неделю подорожала на 1,9% и на 6,2% — с начала года; до 2,3% ускорился рост цен на макароны, а картофель, морковь, огурцы и помидоры стоят на 12-20% дороже, чем год назад.

Не трогай цены, хуже будет!

Ситуация с инфляцией в сфере продовольственных товаров действительно не выглядит стабильной и устойчивой, признает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Это видно не только из выводов агентства Bloomberg, мнение которого в РФ сочли ангажированным, но и из официальных данных Росстата. Достаточно сказать, что цены на плодоовощную продукцию, давшие нынешний максимальный рост в 17,4%, в 2019 году снизились к этому моменту на 2%.

Учитывая, что результаты таковы даже по официальным данным, заявления Росстата, Минэка и ФНС о том, что ситуация под контролем, вызывают некоторые сомнения, говорит Антонов. С другой стороны, замечает он, — как еще реагировать на заявления о том, что в стране могут начаться волнения из-за резкого скачка цен на основные продовольственные товары?

Существует мнение, что к скачку цен могло привести введение правительством предельной допустимой отпускной цены на ряд продтоваров — в том числе на подсолнечное масло и сахар, указывает Антонов. Вместе с введением временных вывозных пошлин на зерновые это могло подтолкнуть производителей и продавцов к повышению цен на другие товары, чтобы компенсировать потери. С такой версией солидарны многие аналитики. Динамика цен, которую мы наблюдаем в феврале — вполне закономерное следствие попыток искусственно регулировать инфляцию. А законы рынка устроены таким образом, что любые действия подобного рода могут повлечь за собой непредсказуемые последствия, подчеркивает эксперт.

Что же касается прогнозов, то пока предпосылок для снижения цен на ключевые продовольственные товары не наблюдается, констатирует Антонов. Любое внешнее вмешательство, как показала практика, дает лишь временный эффект с последующим ускорением базового процесса, и февральский скачок — прямое тому подтверждение. Очевидно, что рядовым гражданам предстоит «затянуть пояса» и продолжить отказываться от ряда услуг и товаров пользу ключевых продуктовых. В нынешнем году дальнейшее ускорение продовольственной инфляции не исключено. Изменения статистики в лучшую сторону можно ждать не раньше начала следующего года, заключает эксперт.

У Росстата и у граждан — разные корзины

Инфляция подрастает постоянно даже по меркам корзины Росстата, соглашается шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И это происходит несмотря на то, что в официальном индексе потребительских цен продовольствие учтено с явно недостаточным статистическим весом.

Состав корзины, с которой выходит ежедневно из супермаркета или ближайшего магазина у дома средний российский покупатель, совершенно иной, отмечает аналитик. В реальных чеках за покупки нечасто встретишь вечно юную и почти не дорожающую с годами пару обуви в стиле «прощай, молодость», равно как и подешевевшую на пару процентов чистку штор или другие редко оказываемые услуги. Напротив, подорожавшие за год в полтора раза крупы, масло или взлетевшие в цене чуть не вдвое йогурты покупаются постоянно.

Отсюда и грандиозный разброс в цифрах: когда индексы инфляции Росстата прибавляют 1%, то это обычно означает, что реальные ценники в продуктовых магазинах переписаны в среднем не менее, чем на 5% — не говоря уже об особом подорожании отдельных товарных групп, поясняет Пушкарёв. Показатели индекса потребительских цен уже давно не отражают фактических масштабов подорожания базовых для среднестатистической семьи продуктов регулярного потребления. Между тем, их ценники не просто значимы для кошелька — они изо дня в день создают в сознании людей тот или иной психологический настрой. Но голодных бунтов из-за цен на сахар или яйца у нас ожидать не стоит: прослойка протестующих на улицах представлена в России по большей части совсем другими людьми, как раз в финансовом отношении более или менее благополучными, полагает аналитик.

«Главная проблема повышения цен не в протестах, а в том, что кошелёк и у малоимущих граждан, и у семей среднего не резиновый, — продолжает Пушкарёв. — Больше тратишь на продукты — значит, меньше покупаешь промышленных товаров. Платежеспособный спрос на любые услуги тоже остаётся подавленным. Как в таких условиях вкладываться в развитие малому, да и крупному бизнесу? Как создавать рабочие места и поднимать сотрудникам зарплаты в среднем по стране, если предприниматель не видит в ближайшие годы возможностей продать хотя бы прежний объём своего товара, не говоря уже о росте?»

Именно в этом заключается проблема, корневая для самой возможности или невозможности нарастить и валовой продукт, и доходы работников предприятий, уверен Пётр Пушкарёв. Но есть стойкое ощущение, что в Минсельхозе или Минпромторге, а возможно и в МЭР, чиновники питают какие-то иллюзии по поводу фактических причин двузначного роста цен на отдельные виды продуктов. Похоже, они не ждут, что постепенно станет подрастать в цене и весь остальной «подлесок» в виде куда более широкого продовольственного ассортимента — даже если и удастся сдержать цены на продукты, успевшие подорожать больше всего.

Но ведь и производители, и торговые сети непременно попытаются отыграться за это сдерживание подъёмом цен на те продукты и товары, на которые поднимать цены понемногу не воспрещается, уверен Пушкарёв. А в результате вместе с рентабельностью производителей поднимется ещё заметнее и средний чек на выходе из магазина — как минимум, на 5-7% или даже более на горизонте года. И всё это не потому, что в Китае или ещё где-нибудь в окружающем мире вырос спрос на продовольствие, хотя подъём мировых цен действительно и представляет собой тенденцию. И полностью сдержать цены одними лишь экспортными пошлинами или квотами на вывоз, не получится — даже если они будут досконально продуманы в мелочах, убеждён эксперт.

Основная причина роста цен на продовольствие кроется в возросших за последние годы издержках сильно закредитованных производителей — и агрохозяйств, и перерабатывающих предприятий, считает Пушкарёв. У них накоплены кредиты под высокие проценты, которые никто не торопится списывать, а пандемия с её дополнительными затратами на процессы контроля и осложненной в 2020 году логистикой этот груз только усугубили. Поэтому для контроля над ценами, нужно не вводить потолки, а давать сельхозпроизводителям и переработчикам больше прямых субсидий на погашение кредитов, или их рефинансирование под минимально возможный процент — даже ниже ключевой ставки, заключает Пётр Пушкарёв. Такие программы у правительства есть, но они реализуются в явно недостаточном количестве, и как видим, пока не успевают погасить на корню проблему растущих цен.