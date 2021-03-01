Население Дубая сократилось за год на 8,4%

Население Дубая сократилось на 8,4% в прошлом году, что является самым худшим показателем в регионе Персидского залива. Объясняется такой резкий отток тем, что иностранные рабочие были вынуждены покинуть эмират на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса, говорится в отчете S&P.

Снижение числа жителей в Дубае - хабе Ближнего Востока для бизнеса и туризма - в два раза выше аналогичного среднего показателя для других стран Персидского залива. Закрытие рабочих мест ускорилось в регионе в прошлом году по мере распространения пандемии.

Экспатрианты составляют большинство населения Объединенных Арабских Эмиратов, частью которых является Дубай. Вид на жительство в стране обычно обусловлен трудоустройством, и многие эмигранты вынуждены уезжать, если теряют работу.

Проведение Всемирной выставки Expo 2020, отложенной на год, должно “обеспечить платформу для восстановления активности”, пишут аналитики рейтингового агентства. Тем не менее, S&P ожидает, что валовой внутренний продукт Дубая в долларовом выражении вернется к уровням 2019 года только в 2023 году.

Ключевые сектора Дубая, в частности недвижимость, туризм, гостиничный бизнес и розничная торговля, скорее всего, останутся под давлением в течение следующих 12-24 месяцев, отмечается в отчете S&P.

Для борьбы с последствиями пандемии и снижения цен на нефть ОАЭ предприняли беспрецедентные меры в прошлом году. Страна разрешила иностранцам оформлять полную собственность в фирмах, упростила правила получения гражданства и попыталась заманить иностранцев пенсионными программами.

Ранее, в мае 2020 года, Oxford Economics предсказала, что население ОАЭ сократится на 10%. В обновленном докладе, опубликованном в декабре, экономисты заявили, что эмигрантское население страны, вероятно, сократится в соответствии с их предыдущей оценкой, учитывая значительные сокращения рабочих мест в ключевых секторах.