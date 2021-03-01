Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве

На Чистопрудном и Никитском бульварах в Москве открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий. Экспозиция приурочена к Международному женскому дню и продлится до 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В общей сложности в фотопроекте приняли участие более 60 сотрудниц московских производств из разных отраслей промышленности: от пищевой отрасли до «оборонки». Среди них представительницы Карачаровского механического завода, Московского Эндокринного завода, холдинга «Традиция-К», косметической фабрики «СВОБОДА» и других предприятий. Мастер конвейерной ленты, научный сотрудник, конструктор и инженер-технолог – выставка еще одна возможность поздравить женщин с праздником», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Фотовыставка расскажет о девушках разных профессий: от модельера-конструктора и мастера швейного цеха до фрезеровщика, монтажника и даже летчика-инструктора. Посетители выставки узнают об их увлечениях и хобби, а также почему они выбрали именно эту работу.