BofA: экономика Китая к 2035 году удвоится, а к 2030 году обойдет американскую

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил в ноябре 2020 года задачу увеличить ВВП страны к 2035 году вдвое. Это означает годовой рост ВВП в течение 15 лет в среднем на 4,7% в год.

Мнения экономистов разделились. Одни считают удвоение ВВП в течение 15 лет невозможным, другие, в том числе глава Азиатского отдела BofA Global Research Хелен Цяо, придерживаются мнения, что цель вполне достижима при выполнении ряда мер.

«Мы полагаем, что Китай сможет достигнуть поставленной цели»,- цитирует экономиста CNBC.

Хелен Цяо также считает, что первой экономикой планеты Китай станет раньше, чем удвоит ВВП – в 2027-28 гг.

Китайская экономика – одна из очень немногих, которые показали в 2020 году рост несмотря на коронавирусную пандемию. Согласно официальным данным в прошлом году она выросла на 2,3%. В этом году ее рост может составить, по прогнозу МВФ, 8,1%.

Что же касается американской экономики, то она, по последним данным правительства США, «сжалась» в 2020 г. на 3,5%. В этом году ее тоже ждет рост, но не такой большой, как китайскую. По мнению экономистов МВФ, экономика США по итогам 2021 года может вырасти на 5,1%.

Хелен Цяо перечисляет в февральской аналитической записке для клиентов три основные проблемы, которые могут помешать экономике КНР вырасти за полтора десятилетия вдвое. Во-первых, она соглашается со скептиками, утверждающими, что население Поднебесной стареет, что, естественно, негативно отразится на экономике. Во-вторых, высокое отношение долга к ВВП будет угрожать экономической стабильности. И в-третьих, модель развития, основанная на инвестициях, не очень надежная и не сможет обеспечивать рост экономики в долгосрочной перспективе.

Соглашаясь со скептиками в некоторых деталях, Цяо возражает им в целом. Она полагает, что вышеуказанные проблемы замедлят развитие китайской экономики, но правительство КНР имеет в своем распоряжении средства для их успешного решения. Это, в первую очередь, меры по стабилизации госдолга, дальнейшая урбанизация страны и открытие сектора оказания услуг.

При этом Хелен Цяо считает, что даже при проведении этих мер на пути к решению поставленной товарищем Си задачи Китай могут поджидать малоприятные неожиданности. К ним она относит, например, дальнейшее ухудшение отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

«Останутся ли эти отношения (между США и КНР) дружественными?- задает Цяо вопрос и сама же на него отвечает:- Не знаю. Мы в этом не уверены…»

Несмотря на то, что отношения между Вашингтоном и Пекином начали быстро ухудшаться при президенте Трампе значительно раньше прихода пандемии и Джо Байден теоретически может изменить китайскую политику своего предшественника, большинство политологов сходятся во мнении, что он этого не сделает. По всеобщему мнению, гораздо вероятно дальнейшее ухудшение отношений между двумя главными экономиками планеты.