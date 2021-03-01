«Кронштадт технологий» разрабатывает технологии беспилотных морских судов

Главный козырь «Кронштадт технологий» — успешное развитие решений, связанных с системами автономного судовождения. В частности, последние годы компания является одним из ключевых участников направления «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Здесь она успешно реализует проект по разработке «е-Навигации» — единого информационного пространства для взаимодействия всех участников рынка услуг морской логистики, которые, например, охватывают береговые и бортовые цифровые системы судов, а также средства морских телекоммуникаций. Помимо этого компания заметно продвинулась в создании цифровой платформы для разработки технологий безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования в виртуальной среде — это уникальное решение компании, по некоторым оценкам, сейчас может успешно конкурировать на международном уровне.В мире развитие систем для безэкипажного управления судами идет высокими темпами. Например, автономный морской контейнеровоз успешно тестирует норвежская компания Konsberg, в гонку по развитию самоуправляемых судов постепенно включаются и российские судовладельцы: экспериментальные проекты в этой области реализуют «Совкомфлот», «Росморречфлот», «Росатом» на суднах Севморпути и другие компании.

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