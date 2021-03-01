МИД: Россия ответит на новые санкции ЕС по Навальному

Министерство иностранных дел Россия назвало санкции ЕС по Навальному неправильным и тупиковым путем, и пообещало ответить на них, сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 1 марта, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального – впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что санкции введут в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. По информации Reuters чиновникам на год закроют въезд в страны ЕС, а также заморозят финансовые средства в банках Евросоюза.

22 февраля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято единогласное решение о введении новых санкций против России. «Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека. Надеюсь, что это займет не более недели», – заявил тогда верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.