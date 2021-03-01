Московское фармпроизводство наладит выпуск лекарства от анемии

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» запускает производство препарата для лечения анемии и борьбы с железодефицитом, входящего в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Мощности завода холдинга в Зеленограде позволят производить до 60 млн ампул в год.

«Фармацевтическая отрасль – один из приоритетов развития столичной промышленности: чтобы обеспечить город необходимыми лекарствами, власти постоянно развивают и совершенствуют механизмы поддержки таких производителей. Так, из 30 средних и крупных предприятий, работающих Москве, пять уже имеют статус промышленного комплекса. Это дает им налоговые преференции и позволяет направить сэкономленные средства на решение производственных задач. Компания «Биннофарм», входящая в холдинг «Биннофарм Групп», обладает этим статусом с 2019 года. В этом году предприятие планирует наладить выпуск новых препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, на заводе в Зеленограде», – отметил Александр Прохоров.

Новый препарат поможет нормализовать кроветворение и восполнить дефицит железа в организме человека. В ходе приема у пациентов формируется управляемый источник железа для белков, отвечающих за передачу и хранение этого элемента в организме.

«Мы активно работаем над развитием целевого продуктового портфеля «Биннофарм Групп» и в ближайшие несколько лет планируем запустить в производство более ста востребованных лекарственных средств. Объем российского тендерного сегмента препаратов для лечения железодефицита по различным аналитическим данным превысил 1 млрд рублей в 2020 году, при этом в последние несколько лет он рос в среднем примерно на 10% в год. Более того, препараты для борьбы с железодефицитном являются социально значимыми», - рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» объединяет 5 производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов – более 450 наименований. Помимо этого, на производственных площадках холдинга выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.