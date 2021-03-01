Цены на нефть растут в ожидании встречи ОПЕК+

Утром 1 марта цены на нефть показывают положительную динамику на ожидании решения ОПЕК+ по уровню добычи в апреле текущего года, передает «Интерфакс».

Заседание стран ОПЕК+ пройдет 4 марта после встречи технического комитета организации, которая состоится 2 марта, и встречи министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта). На данных заседаниях обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Участники рынка ожидают, что ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, но при этом нет понимания, насколько резко она вырастит.

«Заседание ОПЕК+ очень важно», - рассказал эксперт Майкл МакКарти, который отвечает за стратегию на нефтяном рынке в CMC Markets Asia Pacific. Он считает, что рынок сохранит позитивный настрой в случае «умеренного наращивания добычи ОПЕК+», тогда как резкое наращивание добычи ухудшит перспективы на будущее.

К 8:10 по московскому времени стоимость фьючерсов сорта Brent с поставками в мае выросли на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,8%), составив $65,58 за баррель. По итогам торгов 26 февраля эти контракты подешевели на $1,69 (2,6%) - до $64,42 за баррель.

Котировки сорта WTI с поставками в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавили $1 (1,63%) до $62,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $2,03 (3,2%) - до $61,5 за баррель.

