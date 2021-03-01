Новые правила ОМС

Вмешательство государства в распределение страховых взносов на обязательное медицинское страхование может привести к нечестной конкуренции между медучреждениями и ограничению пациентов в выборе клиник. Начало года ознаменовалось для россиян вступлением в силу новых правил обязательного медицинского страхования (ОМС), которые напрямую коснутся как участников рынка здравоохранения, так и пациентов. С января заработал ряд поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании», основная суть которых — снижение роли страховых медицинских организаций в деятельности медицинских учреждений федерального уровня: кардиоцентров, онкоцентров и прочих профильных клиник. Теперь такие медучреждения государственный Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) будет финансировать напрямую, минуя посредников в виде страховых компаний. Контролировать качество оказания медпомощи в федеральных клиниках, а это, как правило, высокотехнологичные центры с дорогим лечением, тоже будет сам ФФОМС.

Участники рынка видят в этом серьезный откат назад от принципов столь долго выстраиваемой у нас прозрачной страховой медицины. Осенью ожидается еще одна поправка в закон об ОМС (пока в режиме первого чтения), которая касается правил направления пациентов в клиники. Если поправку примут, пациенты в регионах смогут лечиться лишь в тех клиниках (включая частные), которые определят для них территориальные ФОМС. Это с большой долей вероятности приведет к ограничению выбора медучреждения для пациента. Пока еще пациентов из других городов даже частные клиники лечат по ОМС, получая потом возмещение расходов от страховщиков (особенно много едут лечиться из регионов в Москву и Санкт-Петербург). То есть рыночный принцип «деньги идут за пациентом» меняется на прямо противоположный административный: теперь комиссия чиновников в регионах будет решать, где лечиться россиянам.

Подробнее об изменениях на рынке обязательного медицинского страхования читайте в свежем номере журнала «Эксперт».