Нефть рванула вверх в преддверии встречи ОПЕК+

Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке поднялись до отметки 63 доллара за баррель после 3-процентного обвала в пятницу на фоне укрепления доллара, усиления опасений в отношении инфляции и проблем на американском рынке облигаций. Общий рост «американской» нефти в феврале составил 18%. Нефть марки WTI дорожает уже четвертый месяц подряд. Цена майских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 2% до 65,72 доллара за баррель.

4 марта в Вене соберутся министры энергетики стран, входящих в соглашение ОПЕК+. Ожидается, что они увеличат добычу в апреле. Главная интрига, естественно, заключается в деталях и, в первую очередь, в цифрах. С другой стороны, возможны и неожиданности.

Известно, что интересы главных участников ОПЕК+, Саудовской Аравии и России, так же, как по меньшей мере на двух предыдущих встречах расходятся: в то время как Эр-Рияд настаивает на продлении действующих ограничений и призывает через главного нефтяника королевства принца Абдулазиза бен Салмана аль-Сауда к «крайней осторожности» ввиду высокой волатильности рынка, Москва через вице-премьера Александра Новака, продолжающего курировать энергетический сектор, включая нефть, считает, что рынок стабилизовался и что самое время постепенно увеличивать добычу «черного золота».

В дополнение к существенным ограничениям ОПЕК+ восстановлению спроса и, естественно, цен способствовал по-прежнему высокий спрос Китая на энергоносители и, в первую очередь, нефть, а также программы помощи наиболее развитым экономикам планеты. И хотя восстановление Поднебесной в феврале несколько замедлилось, эту потерю с лихвой компенсировал переход в последнем квартале к росту экономики Индии.

В США сделан очередной шаг к принятию президентской программы помощи объемом в 1,9 трлн долларов, львиная доля которых пойдет в экономику. Конгрессмены в нижней палате – Палате представителей одобрили программу Байдена с некоторыми поправками.

На руку нефтяникам, естественно, сейчас и рост сырьевых рынков. Инвесторы видят в сырье средство защиты своих денег от инфляции. На последней неделе зимы эксперты разглядели достаточно признаков, свидетельствующих, что ралли на нефтяном рынке продолжится, потому что предложение сейчас явно не успевает за спросом.

«Встреча ОПЕК+ очень важна,- уверен главный специалист по рынкам CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти.- Рынок может остаться с позитивным настроем перед лицом незначительного увеличения уровня добычи участников ОПЕК+. Существенный рост добычи неблагоприятно скажется на настроениях в краткосрочной перспективе».

23 нефтедобывающие страны, подписавшие соглашение OPEC+, напомним, сейчас добывают на 7 млн б/с меньше, что составляет около 7% глобального дневного уровня добычи. Министрам предстоит в конце недели решать, стоит ли увеличивать добычу в апреле на запланированные еще в конце прошлого года полмиллиона баррелей в сутки.

Еще одна интрига предстоящей встречи заключается в том, вернут ли саудиты на рынки, как планировалось в самом начале января, миллион баррелей, на который они добровольно в одностороннем порядке сократили добычу в феврале и марте. Наблюдатели считают, что Эр-Рияд может предложить сохранить нынешний уровень добычи, если Россия поступит так же.

По мнению специалистов, повторение событий годичной давности, когда такие же разногласия привели к короткой, но «кровопролитной» ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, вызвавшей новый обвал цен на нефть, маловероятно.