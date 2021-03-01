Пашинян предложил провести досрочные выборы и конституционную реформу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу принятия новой Конституции, сообщает «Sputnik Армения».

«Конституция, которая была принята в 2015 года и вошла в силу в 2018-м, выявила для нас огромное количество недостатков, в том числе она таит риски для создания кризисных ситуаций. Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов», – сказал Пашинян во время выступления на митинге перед своими сторонниками, заполнившими площадь Республики в Ереване.

Премьер заявил, что процесс конституционной реформы должен быть осуществлен в условиях тесного сотрудничества с парламентом, правительством, политическими силами, президентом и гражданским обществом. «До самого референдума парламент сможет внести поправки в некоторые статьи Конституции, для которых не нужно народное голосование», – добавил Пашинян.

Кроме того, глава правительства республики еще раз подтвердил готовность провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство.

Ранее Генеральный штаб Армении во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян назвал это требование Генштаба военным переворотом и потребовал увольнения Оника Гаспаряна.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул представление об увольнении премьер-министру страны Николу Пашиняну со своими возражениями.

Премьер-министр Армении заявил, что подаст президенту новое представление об увольнении руководителя Генштаба.

В правящей партии Армении «Мой шаг» заявили, что бездействие президента дают основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна.

В 2015 году в Армении была проведена конституционная реформа, в результате которой большая часть властных полномочий перешла от президента страны к премьер-министру. Благодаря изменениям в Конституции действующий президент страны Серж Саргсян, не имевший возможности избираться на третий президентский срок, получил возможность остаться у власти в качестве премьер-министра.