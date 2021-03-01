Пашиняна дезинформировали об «Искандерах»

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна неправильно информировали насчет применения ракет российского производства «Искандер» в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на «Арменпресс».

«Премьер Пашинян и президент РФ [Владимир] Путин во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление Пашиняна относительно применения Арменией системы «Искандер» В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сферах военной промышленности и высоких технологий», – заявила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.

Ранее Пашинян заявил, что при стрельбах российскими ракетными комплексами «Искандер» срабатывала лишь каждая десятая ракета.

Первый заместитель начальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян назвал слова Пашиняна «несерьезными». После этого премьер обратился с представлением к президенту Армении Армену Саркисяну об увольнении Тирана Хачатряна, и он подписал соответствующий указ.

После этого Генеральный штаба страны, во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян назвал происходящее военным переворотом и потребовал увольнения Оника Гаспаряна.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул представление об увольнении премьер-министру страны Николу Пашиняну со своими возражениями.

Премьер-министр Армении заявил, что подаст президенту новое представление об увольнении руководителя Генштаба.

В правящей партии Армении «Мой шаг» заявили, что бездействие президента дают основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна.