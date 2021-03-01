ЕС введет вакцинные паспорта для путешествий по Европе к лету

В марте Европейская комиссия представит предложение о создании общеевропейского цифрового паспорта вакцинации от COVID-19, который может позволить европейцам более свободно путешествовать в пиковый период летних каникул, сообщает Рейтер.

Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предстоящем законодательном предложении в своем выступлении перед немецкими законодателями в понедельник, предоставив еще несколько подробностей в последующих сообщениях в Твиттере.

“Цифровой зеленый пропуск” обеспечит доказательство того, что человек был вакцинирован, результаты тестов для тех, кто еще не привит, и информацию о выздоровлении для людей, которые заразились COVID-19.

“Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно передвигаться в Европейском союзе или за рубежом - для работы или туризма", - написала она в микроблоге.

Лидеры ЕС договорились на прошлой неделе работать над сертификатами вакцинации, чтобы южные страны, такие как Испания и Греция, этим летом могли разблокировать туризм.

Однако ряд стран говорят, что сначала необходимо будет установить, что вакцинированные люди не могут передавать вирус другим. Некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, также выразили обеспокоенность по поводу того, что облегчение поездок только для привитых людей было бы несправедливым.

Комиссия заявила, что будет стремиться избегать дискриминации в отношении граждан, которые не получили вакцину.

Страны ЕС согласовали в январе основные требования к данным сертификата о вакцинации. Представитель комиссии заявил, что исполнительная власть ЕС будет стремиться координировать работу по стандартам безопасности и помогать координировать национальные системы здравоохранения.