Песков заявил, что не только россияне стали беднее из-за пандемии COVID

Кремль категорически не согласен с данными, в которых говорится, что россияне потеряли в доходах больше, чем в среднем по миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чиновник сообщил, что «многие жители планеты почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону».

«Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос о вероятном введении в России продовольственных сертификатов, Песков отметил, что во многих странах мира применяются «продуктовые сертификаты, в частности, они есть в США». Он подтвердил, что тема о введении данной системы обсуждается в российских «экспертных кругах».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что согласно исследованию NielsenIQ с сентября по январь доля российских потребителей, которые почувствовали на себе негативный эффект от пандемии, достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%.

