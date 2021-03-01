Российская экономика рискует трижды

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings в рамках вебинара, посвященного суверенным рейтингам России и стран СНГ, озвучили три главных риска, с которыми столкнется экономика страны в 2021 году. Как сообщают СМИ со ссылкой на слова представителей агентства, это ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, транзит власти и внутриполитическая волатильность.

Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов уверен, что пандемия и размывание доверия к власти могут стать причиной даже большего ухудшения состояния макрополитической структуры, чем агентство прогнозирует сейчас. Это, в свою очередь, даёт основания ожидать снижения макрофинансовых показателей, которое, однако, будет ограниченным — российские власти обладают ресурсами и опытом, необходимыми для борьбы с такого рода рисками, подчеркнули в агентстве.

Впрочем, большая часть рисков агентством в своих рейтингах, равно как и инвесторами на рынках, уже учтена. S&P, к примеру, уже принимает в расчёт вероятность умеренного ужесточения санкций — прежде всего со стороны США. При этом сами Штаты будут вынуждены решать собственные проблемы и налаживать рабочие отношения с Россией, поэтому введения американцами запрета на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке вряд ли стоит ждать, полагает Вартапетов.

Ранее своими соображениями о ближайших перспективах российской экономики с «Экспертом» поделился президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Интервью с ним опубликовано в №10 (1197) журнала.

Социального взрыва не будет

Ужесточение западных санкций ожидалось, но, как показали последние события, ни Европа, ни США секторальных ограничений или санкций к российским предприятиям не планируют, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Разного рода ограничения могут коснуться только конкретных персон в России, но серьезного влияния на экономику страны они не окажут. Кроме того, не стоит забывать: ЕС является основным российским партнером, торговый оборот с США тоже растет. Расширение санкций против РФ ударит и по Западу, отнюдь не способствуя его восстановлению после пандемии.

Что касается перспектив ухудшения макроэкономических показателей, то правительство, Минфин и ЦБ очень внимательно следят за их динамикой, отмечает Тузов. Чтобы не допустить роста продуктовой инфляции, предпринимаются меры по ограничению экспортных квот для продукции АПК и роста цен на продовольствие внутри страны. Уже очевидно, что самый высокий уровень инфляции (5,4%) зафиксирован в феврале, и дальнейшего роста не будет.

Наступление весеннего сельхозсезона, поступление свежей продукции в магазины сократят долю импорта и снизит цены. Соответственно, полагает Артём Тузов, не стоит ожидать и роста социальной напряженности, которую прогнозируют западные эксперты в связи с грядущими выборами в Госдуму. Самый сложный период в экономике РФ пройден, и, как прогнозирует ЦБ РФ и другие ведомства, со второго квартала текущего года начнется ее восстановление.

Экономика должна быть экономной

То, как наша страна преодолела пандемический кризис, может служить примером эффективности работы, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. При том, что общие расходы на поддержку экономики и населения составили порядка 4,6% от ВВП, он в 2020 году сократился на 3,1%. В большинстве развитых стран и затраты оказались выше, и падение глубже: в Германии при 40% от ВВП, направленных на борьбу с эпидемией, спад составил 5,5%; в Италии примерно те же цифры — 38% и снижение на 9%; в Англии при 30% затрат, снижение на 10%. В этом смысле, лучше нас оказались немногие: Швеция, Южная Корея и, как это ни странно, Турция.

Однако, в определенной степени такая эффективность стала возможной в силу очевидной экономии на мерах социальной поддержки и несбалансированности адресной помощи малому и среднему бизнесу, считает Гожий. Это означает, что при сохранении общей макроэкономической стабильности сжимается социальная база дальнейшего развития — в то время как в экономически развитых странах значительные траты создают основы ускоренного восстановления. Снижение доходов населения вкупе с соответствующим падением покупательского спроса и обострением проблемы бедности будут оказывать негативное влияние на динамику восстановления нормальной жизнедеятельности общества, сдерживая экономический рост.

Сейчас накопленные в 2020 году социальные проблемы во многом решаются за счет быстрого восстановления деловой активности, сопровождаемой созданием рабочих мест, отмечает Анатолий Гожий. Однако позитивная макроэкономическая динамика способна обеспечить рост доходов лишь в долгосрочной перспективе. Что же касается развития отраслей, ориентированных на потребление, оно будет в течение некоторого времени сдерживаться сужающимся спросом, а это означает, что и интересы экономического развития, и социальный запрос общества требуют существенного смещения приоритетов государственной политики, полагает эксперт.

Тем не менее, при всех оговорках, шаги, предпринятые руководством страны в период обострения пандемического кризиса, соответствовали складывающейся ситуации, считает Анатолий Гожий. Институциональная реакция на сигналы, поступавшие от населения и бизнеса, в ряде случаев хотя и запаздывала, но в целом была адекватна социально-экономическим реалиям. Сохраненные финансовые резервы, не использованные в полной мере возможности оперирования дефицитом государственного бюджета и сложившаяся в период пандемии система взаимодействия государственных институтов и общества открывают путь к реализации более социально-ориентированной политики государства — что, в свою очередь, будет способствовать сбалансированному росту экономики.