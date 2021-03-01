Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Французский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы и двум — условно. Он признан виновным в виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

В январе 2021 года Национальная финансовая прокуратура Парижа потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы (из которых на два года условно) по «о прослушивании телефонных переговоров».

Аналогичные наказание прокуратура требует назначить для адвоката Саркози Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следователей, Саркози через своего адвоката якобы обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы