События марта: куда бежать, что смотреть и где бранчевать

Бранч по мотивам выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Доме Культур

Музей Москвы приглашает на бранч в «Дом культур», посвященный нашумевшей выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Команда музея планирует накормить гостей блюдами, которые были популярны в 1920-е среди будущих художников и архитекторов. Создавая меню бранча, шеф-повар «Дома Культур» вдохновлялся воспоминаниями вхутемасовцев.

Также гостей бранча ждут два специальных мероприятия. Все выходные с 15:00 до 17:00 у посетителей будет возможность почувствовать себя студентами Высших художественно-технических мастерских. Каждый столик в «Доме культур» будет относиться к одному из факультетов школы: архитектурному, живописному, скульптурному, полиграфическому, текстильному, керамическому, деревообделочному и металлообрабатывающему. Участникам бранча будет предложено придумать дипломный проект и представить его экспертам — кураторам выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Все участники получат стикерпак, а авторов лучших идей ждут сувениры и билеты на выставку. 7 марта в 16:00 в ресторане состоится паблик-ток об авангардной архитектуре. На вопросы о ВХУТЕМАСе и его наследии будут отвечать кураторы Александра Селиванова и Илья Лапин.

Когда: 6-7 марта, 12:00-18:00

Подробнее: https://domkultur.ru/

Политех запускает весенний сезон публичной программы «Политех в городе»

Этой весной Политехнический музей снова приглашает москвичей на встречи с учёными, инженерами и антропологами, чтобы продолжить разговор о самых актуальных проблемах — от «говорящих» машин до колонизации Марса.

7 марта в Delicatessen Политех проведёт бранч с искусствоведом Георгием Никичем. Участники обсудят, как искусство интерпретирует науку и как музей науки может взаимодействовать с современным искусством.

Регистрация: https://polytech.timepad.ru/ event/1566397/

14 марта в Noor bar состоится бранч с заведующим лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаилом Бурцевым, кандидатом физико-математических наук. Тема встречи — технологии, ставшие основой для создания чат-ботов и голосовых помощников, разговорные навыки машин и перспективы их развития.

Регистрация: https://polytech.timepad.ru/ event/1566416/

28 марта в баре «Стрелка» — бранч с фольклористом и антропологом Михаилом Алексеевским, кандидатом филологических наук, руководителем Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Гости бранча разберутся, зачем нужны мемы, страшилки и анекдоты.

Регистрация: https://polytech.timepad.ru/ event/1566427/

А 31 марта Политех представит новое большое научное шоу «Большие вопросы». Его модератором выступит физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов. Тема дискуссии — перспективы колонизации Марса. В обсуждении примут участие астроном Владимир Сурдин и блогер Zelenyikot — научный журналист Виталий Егоров.

Вход свобоlный, подробнее на сайте https://polymus.ru/ru/

Вечер вернисажей на Винзаводе

2 марта на Винзаводе пройдет традиционный вечер вернисажей, где галереи-резиденты представят новые выставки. Пробуждение и весна стали основными темами весеннего сезона. Выставка в галерее Файн арт «Смерть сирени» посвящена приходу весны, пробуждению от зимней спячки, надеждам и чувству обновления, она объединяет как уже сотрудничавших с галереей художников, так и новых авторов. Галерея pop/off/art представляет персональную выставку One more time петербургского художника Владимира Шинкарёва, путешествие в северную столицу, нетривиальные виды которого в его живописи становятся центральными. В BIS ART открывают групповую выставку с говорящим названием «Пробуждение». Выставка рассматривает через живопись идеи физического пробуждения человека и природы, а также духовного пробуждения. В галерее XL открывается выставка Константина Звездочетова «Приснится же такое!». Она посвящена памяти Свена Гундлаха и отражает неумолимое постоянство и закономерность через повторение одного и того же пейзажного мотива. Галерея Треугольник представляет выставку Евгения Дедова «эстер», название отсылает к химическому обозначению сложных эфиров, а работы отражают невербальный диалог с действительностью, миром вещей и бытовых подробностей. В пространстве U Contemporary открывается новый проект британского художника Гарри Мидли «Шоу талантов». Он стремится исследовать и подвергать сомнению понятие «талант» в контексте художественного образования.

В 11.12 Gallery пройдет artist-talk с Алексеем Азаровым. В своем новом проекте Wake Up! Алексей Азаров продолжает традицию интерпретации образа Ленина. Начало в 19:30, вход свободный.

В Союз Печать пройдет перформанс к новой выставке и изданию комикса Milkmaker, он основан на истории жизни милкмейкера. Начало в 20:00, вход свободный.

Когда: 2 марта, 19:00

Где: ЦСИ Винзавод, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 стр. 6

Подробнее: http://www.winzavod.ru/

SAMPLE проводит ART WEEKEND. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА художницы Exantres «22° — 22°»

22 — это градус южной и северной широты. В этом промежутке находятся одни из самых солнечных и теплых мест мира, такие как Южная Америка, южная часть Индии, Индонезия, Полинезия, Новая Гвинея, Таиланд, Карибы. Данный промежуток

относится к климатической зоне тропики и олицетворяет восприятие лета художницы Exantres, также известной как диджей и стилист под именами, соответственно, XNTRS и Алена Ракова. На выставке будут представлены рисунки и картины, которые передают внутренние ощущения автора, чаще всего в ее работах изображены девушки.

Сама Алена говорит о выставке: «В Москве слишком долгая монохромная зима, так 22° — 22° — это моя рефлексия по теплу и свету. Уверена, что когда человека окружает красота вокруг и сочные цвета, то это делает его хоть немного сильнее и счастливее. Образы темнокожих девушек, колоритные сочетание разных материалов, принтов, природы стали источником моего вдохновения, где в каждой работе героиня — это абсолютно собирательный образ, не привязанный ни к какой нации или расе».

Работы можно приобрести на вернисаже.

Когда: 11-14 марта

Где: BOOROOM GALLERY (Ростовская набережная 5)

Мультимедийный спектакль «Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона»

В фойе Электротеатра Станиславский состоится премьера мультимедийного спектакля «Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона» по мотивам текста Соломона Маймона «Автобиография». Проект стал победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.

Главный герой спектакля, все события которого происходят в самоработающей электрической коробке, – талантливый ученый и философ Соломон Маймон, родившийся в середине XVIII века в небольшом еврейском местечке и предпочитавший карьере раввина или врача и личному преуспеванию поиски истины.

Стоя на подмостках раёшного театра — а именно так устроен медиатеатр режиссера спектакля Андрея Сильвестрова и его соавторов, — Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, которые приключились с ним по пути из провинциального городка в европейскую столицу философии Берлин. В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа.

Когда: 7 марта в 17:00, 19:00

Подробнее: https://electrotheatre.ru/ repertoire/spectacle/756

Выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве»

Выставка соединяет изобразительное искусство, издания 1910-1940 годов, дающие представление об эволюции еврейской общественной жизни в России, и предметы материальной культуры, еврейского религиозного обихода и народного искусства. В экспозиции можно увидеть живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты. Но ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-начала 40-х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусства первых послереволюционных десятилетий. Именно эти малоизученные произведения, созданные «в стол», позволяют увидеть 1930-40-х годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада. Верхняя граница – начало сороковых годов – выбрана не только как завершающая точка проекта модернизации еврейства в СССР, но и как конец довоенной ленинградской культуры, сохранявшей живую связь с русским модерном. Среди авторов, представленных на выставке — Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие. Каждый из этих художников по-разному осознавал свою дистанцию по отношению к еврейской культуре, и сегменты выставки построены на игре этих дистанций, показывая разные фазы взаимодействия советского и еврейского нарративов.

Выставка стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры.

Когда: с 3 марта по 23 мая 2021

Где: Галерея «На Шаболовке», Серпуховский Вал, д. 24, к. 2

Подробнее: https://www.vzmoscow.ru/ events/archive/2021/mart/ vistavka_bluzhdayuschie_ zvezdi_sovetskoe_evreystvo_v_ dovoennom_iskusstve/index.php

Обзорная экскурсия по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Масштабная экспозиция «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» рассказывает об этом институте как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. Это первый выставочный проект, в котором в таком масштабе показаны производственные и художественные факультеты, отразившие художественные эксперименты эпохи авангарда. В рамках экскурсии гости узнают чему учили на основном отделении, программа которого была обязательной для всех студентов; как на архитектурном, скульптурном и живописном факультетах ВХУТЕМАСа сочетались традиции и новаторство; зачем дизайнеры тканей изучали технические дисциплины и как керамика стала средством пропаганды; как студенты ВХУТЕМАСа хотели реформировать быт советского человека, наполнив его современными вещами; чем завершилась история ВХУТЕМАСа и какие современные вузы наследуют его принципам и многое другое.

Когда: в будние дни экскурсия начинается в 19:00, в выходные — в 13:00

Подробнее: https://mosmuseum.ru/tours/p/ vhutemas_exhibition/

В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора

В ходе экскурсии Музея Москвы по особняку архитектора и живописца Федора Шехтеля участники узнают о детских и юношеских годах архитектора, о его дружбе с братьями Чеховыми и Исааком Левитаном, о его семье, об обитателях и гостях этого дома, о судьбе великого зодчего после революции. Среди множества прекрасных зданий, спроектированных Федором Шехтелем, дом на Большой Садовой улице занимает особое место. Это собственный дом архитектора, а значит, в нем наиболее полно воплотились его представления об идеальной архитектуре – ведь он выступил одновременно в роли и заказчика, и автора проекта. Это третий, и последний дом, который зодчий построил для своей семьи. В нем нашли свое отражение и его искания в области архитектурных форм — обращение к национальному классическому наследию, и желание создать среду обитания для уникальной, художественно одаренной семьи. В этом доме искусство руководило жизнью всех его обитателей.

Когда: 6, 14 и 18 марта

Подробнее: https://mosmuseum.ru/tours/p/ v-gostyah-u-shehtelya- puteshestvie-v-osobnyak- arhitektora/

Лекции об архитектуре и дизайне от кураторов выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Музей Москвы возобновил параллельную программу к выставке о революционном учебном заведении «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В программе: лекции о предметном дизайне и архитектурных новациях, встречи с кураторами и воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.

4 марта пройдет онлайн-лекцию «Девушки и женщины — вхутемасовки, переворот в системе образования», которую прочитает художница, искусствовед и сокуратор выставки Надежда Плунгян.

Когда: 4 марта

Регистрация: https://muzey-moskvy.timepad. ru/event/1529903/

Круглый стол «Ликвидация ВХУТЕМАСа»

Ликвидация ВХУТЕМАСа в 1930 году стала одним из ключевых моментов в политической борьбе с левым искусством. Последствия уничтожения самой структуры института, его методик и программ трудно переоценить. Десятки художников, дизайнеров и архитекторов были лишены возможности преподавать, большинство от этого так и не оправились до конца жизни. В дискуссии примут участие кураторы Александра Селиванова и Алена Сокольникова, художница и искусствовед Надежда Плунгян, искусствовед и социолог Анатолий Голубовский, историк искусства, свободный куратор, научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергей Фофанов.

Когда: 16 марта

Регистрация: https://muzey-moskvy.timepad. ru/event/1539745/