Стали известны регионы РФ с самыми высокими зарплатами

В Магаданской области зафиксирована самая высокая средняя зарплата по РФ, - 127 тыс. руб., говорится в исследовании «Индекса социального благополучия регионов» по итогам 2020 года. Москва находится на четвертом месте рейтинга. В столице средняя зарплата составляет 95 тыс. руб.

При расчете показателя учитывалось отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. По результатам исследования в топ вошли 37 из 85 регионов России.

После Магаданской области расположился Чукотский АО со средней зарплатой в 117 тыс. руб., далее следует Ямало-Ненецкий АО — 96,6 тыс. руб.

На четвертом месте Москва, где в среднем жители получают 95,3 тыс. руб. Замыкает пятерку - Сахалинская область (85,8 тыс. руб.). В десятке - Ненецкий АО (81,5 тыс. руб.), Якутия (75,5 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (69,7 тыс. руб.), Мурманская область (65,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (65,4 тыс. руб.).

Самыми низкооплачиваемыми оказались работники из Карелии и Башкирии, где в среднем жители получают 44 тыс. руб. и 38,3 тыс. руб. соответственно. Эти регионы заняли последние места в рейтинге.

