Толстой призвал РФ готовиться к выходу из Совета Европы

Вице-спикер Государственной думы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что России следует быть готовой к выходу из Совета Европы в случае инициирования организацией трехстороннего механизма мониторинга в отношении РФ, сообщает «Интерфакс».

«Первое - мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - ее покинуть в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны (...) окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, что это ровно в этой логике находится», – сказал Толстой в в ходе заседания «круглого стола» в Совете Федерации, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы.

По мнению парламентария, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать «свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть».

Ранее Толстой заявлял о возможности запуска Советом Европы в отношении РФ трехстороннего механизма, позволяющего вывести страну из организации в связи с отказом российских властей исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ – это многоэтапный механизм урегулирования вопросов Совета Европы с одной из стран-участниц. Его итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации.