В конце августа начнется всероссийская перепись населения

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 23 августа по 30 сентября, а жителей труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития.

Из проекта постановления следует, что на перепись населения будет выделено более 40 млрд рублей, (ранее процедура оценивалась примерно в 32 млрд рублей).

Росстату дополнительно будет выделено из резервного фонда правительства в 2021 году - 6 940,4 млн рублей, в 2022 году - 638 млн рублей и в 2023 году - 536,3 млн рублей. На оплату работы 360 тыс. выделят по 25 тыс. рублей – ранее предполагалась выплата по 18 тыс рублей

Из-за пандемии коронавируса перепись населения переносили дважды: с октября 2020 года на апрель 2021 года, а затем - на август-сентябрь 2021 года.

В январе 2021 года Росстат сообщил, что со предварительным данным в 2020 году численность населения в России сократилась на 510 тыс человек и на 1 января 2021 года составила 146 238 185 человек.