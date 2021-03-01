В России меняются правила начисления детских пособий

В России с 1 марта текущего года отменяется беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях, чей среднедушевой доход составляет менее двух прожиточных минимумов.

Ранее выплаты упростились из-за введенных ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Автоматическое начисление пособий без подачи заявления было продлено в октябре 2020 года до марта 2021 года. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел положение об автоматическом начислении пособия с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

В настоящее время подать заявление на получение детских пособий могут родители или усыновители ребенка, который родился после 1 января 2018 года, в случае если доход семьи не превышает двух МРОТ. В текущем году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 руб. Пособие выплачивается согласно прожиточному минимуму ребенка в определенном регионе.

