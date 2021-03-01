В России ожидается подорожание оливкового масла

Из-за снижения урожая оливок в ряде стран-производителей и, главным образом, в Испании, в России может подорожать оливковое масло, пишет «Коммерсантъ». В странах ЕС, где на сегодня цены на данный продукт повышаются на 20-40% в год, спрос на него остается традиционно высоким. Поставщики уже уведомили российские сети о повышении цен на оливковое масло в размере 15%, сообщает издание.

50% мирового производства оливок сегодня приходится на Испанию, где из-за неблагоприятных климатических условий, холодной зимы и шторма «Филомена», ожидается меньший, чем обычно сбор оливок. В настоящее время в испанской Андалусии прогноз по сбору оливок снижен с 1,34 млн до 1,05-1,1 млн тонн. Усугубляет ситуацию плохой урожай ягоды в Греции и Италии, где по прогнозам будет собрано меньше оливок на 10-30%.

В январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за 1 литр, что превышает стоимость данного продукта на 21% годом ранее.

Стоимость на итальянское масло Extra Virgin в этот же период выросла на 44,4%, до 4,75 евро за 1 кг, на греческое - на 17,7%, до 2,57 евро.

Как сообщили газете в одной из российских торговых сетей, оливковое масло из Италии заказывается с повышением цены на 6-15%, на масло из Греции - цены не менялись. При этом в сетях сообщают, что потребление оливкового масла в стране неуклонно растет.

