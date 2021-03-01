В России вступает в силу новая программа поддержки предпринимателей

Новая программа по поддержке предпринимателей в России вступает в силу, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ касается условий новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей «ФОТ 3.0», передает пресс-служба правительства.

«Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Новая программа «ФОТ 3.0» приходит на замену льготной программы «ФОТ 2.0», согласно постановлению ставка по льготному кредиту вырастит с 2% до 3%.

«В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту», - говорится в пояснительной записке правительства РФ. Уточняется, что, начиная со второго полугодия действия договора, выплачивать основной долг и проценты можно равными долями ежемесячно. Стать участниками программы смогут компании, которые медленнее всего восстанавливаются после пандемии, а именно гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников организации, но не более 500 млн руб. При этом заемщик должен будет сохранить не менее 90% рабочих мест в период всего действия кредитного договора.

