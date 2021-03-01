В России за сутки выявлено 11,5 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 11 571 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. Вчера, 28 февраля, сообщалось о 11 359 новых заболевших. Нарастающим итогом в стране выявлено 4 234 720 ковид-больных. Умерли за день 333 человека, что стало минимальным показателем с ноября 2020 года. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 85 743. Выздоровели за последние 24 часа 11 277 человек. В общей сложности успешно перебороли заболевание 3 823 074 россиян.

Практически всю минувшую неделю прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составлял не более 12 тыс. в сутки. Эпидемиологи утверждают, что снижение заболеваемости продолжится и дальше, хотя не исключены суточные колебания.

В Москве зафиксировано 2 097 новых случаев COVID, 42 пациента скончались, 1 541 человек выздоровел. Столица остается на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составляет 980 573. Общее число безвозвратных потерь - 15 097, выздоровели - 899 239 человек.

В топ-3 по суточному числу заболевших вошли Санкт-Петербург (+943 случая) и Московская область (+629). В пятерке - Нижегородская область (+386) и Воронежская область (+293).

