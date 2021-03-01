Вице-мэр Ефимов: Среднесуточные обороты фитнес-центров превысили докризисный уровень на 3,3%

Москвичи вновь активно записываются в спортзалы, покупают спортивные товары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности, чем во время интенсивной фазы пандемии. Это позволило организациям, занятым в сфере спорта и смежных отраслях, восстановить докризисные обороты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За 1-23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года», - подчеркнул заммэра.

По данным Аналитического центра города Москвы, среднесуточные обороты фитнес-центров даже превысили докризисный уровень: за 1-23 февраля они составили 29,3 млн рублей – выше аналогичного периода предыдущего года на 3,3%. Учитывая традиционный спрос на тренировки в преддверии летнего периода, следует ожидать дальнейшего роста оборотов.

Спрос москвичей на спортивное оборудование и спортивные товары в феврале также превысил докризисный уровень. Среднесуточные обороты предприятий, осуществляющих торговлю спортоборудованием и спорттоварами, за 1-23 февраля составили 54,9 млн рублей, что на 6% выше показателя того же периода прошлого года, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Бани, сауны, солярии также демонстрируют превышение показателей выручки докризисного периода. За 1-23 февраля среднесуточный оборот таких организаций составлял 69,8 млн рублей, что на 4,5% больше аналогичного периода предыдущего года, добавил он.