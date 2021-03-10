«Аэрофлот» повысил топливный сбор на внутренние рейсы

«Аэрофлот», начиная с 10 марта, повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщает официальный сайт авиакомпании. Теперь стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей, ранее по данному пункту взималось 1500. Стоимость будет действовать на всех рейсах внутри России, при этом подразумевается ряд исключений, добавляется в сообщении. Так, стоимость топливного сбора в размере 4350 рублей (вместо 4200 рублей) будет действительна для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ. При полетах классом «Эконом» из столицы на Дальний Восток сбор не взимается.

Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов «Бизнес» и «Комфорт» для внутренних рейсов составляет 200 и 150% соответственно от сбора за полетный сегмент класса «Эконом». На рейсах между Москвой и Дальним Востоком размер сбора при перелетах классом «Бизнес» будет составлять 8700 рублей, ранее сумма сбора составляла 8400 рублей. При полете классом «Комфорт» придется доплатить 6525 рублей (вместо 6300 рублей). При этом размер топливного сбора для полетов за границу не меняется.

Ранее сообщалось, что в период с мая прошлого года и до января текущего года средняя цена на топливо в структуре расходов «Аэрофлота» на рейсах по России выросла на 40%. При этом в авиакомпании отмечают, что повышение топливного сбора является вынужденной мерой, которая способна частично компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы.

