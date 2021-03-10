Акции дня: бумаги En+ Group в лидерах торгов

Лучше рынка торговались бумаги En+ Group и компании «Русал», которая входит в металлургический сектор группы. В среду, 10 марта на Мосбирже акции подорожали на +2,59% до 772 рублей за бумагу и на +2,99% до 41,05 рублей за акцию соответственно.

В среду En+ Group впервые озвучила дату открытия нового экологически безопасного Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. Предприятие в 2016 году начал строить «Русал», но в 2019 году строительство было заморожено. В среду на новый завод впервые подали электроэнергию. Новое предприятие станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири, его планируется открыть в 2021 году.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,45% до 3463,06 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,54% до 1473,8 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск составила 67,83 долларов за баррель (+0,46%). Российская валюта укреплялась – 73,75 рубля за доллар.