«Британский» штамм коронавируса приводит к большей смертности

Исследователи из Эксетерского университета, расположенного в Англии, пришли к выводу, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 64% смертоноснее обычного штамма, сообщает «Интерфакс».

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal. Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по нескольким факторам, таким как возраст, пол и этническая принадлежность.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.