Назван уровень смертности от британского штамма коронавируса

Согласно новому исследованию, британский вариант COVID-19, который распространился по всему миру с момента его первого появления в Великобритании в конце прошлого года, на 30-100% более смертоносен, чем другие штаммы коронавируса, сообщает Рейтер.

В результате исследования, в котором сравнивались уровни смертности среди людей в Великобритании, инфицированных новым вариантом SARS-CoV-2, известным как B.1.1.7, со смертностью среди людей, инфицированных другими штаммами, выяснилось, что новый вариант имел «значительно более высокую» смертность. При этом, согласно данным университета Джона Хопкинса, уровень летальности от коронавируса в Великобритании на 9 марта составляет 2,9%.

Вариант B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года и с тех пор выявлен в более чем в 100 странах.

В его генетическом коде 23 мутации - относительно большое количество изменений - и некоторые из них сделали его способным к более интенсивному распространению. Британские ученые говорят, что он примерно на 40-70% быстрее распространяется в сравнении с более ранними вариантами коронавируса.

В британском исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале в среду, отмечается, что было зафиксировано 227 смертельных случаев среди заразившихся британским штаммом в выборке из 54 906 пациентов с COVID-19 по сравнению с 141 среди того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами коронавируса.

«В сочетании с его способностью быстро распространяться, это делает B.1.1.7 угрозой, к которой следует отнестись серьезно», - отметил один из руководителей исследования из Университета Эксетера Роберт Челлен.

Ранее сообщалось, что британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта. Такие выводы сделали в Национальной статистической службе Великобритании после обработки данных отобранных случайным способом 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19.

Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности.

У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов.