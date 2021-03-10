Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности болезни зубов

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности болезни зубов.

По словам специалиста, учёные уже давно установили тесную связь между онкологией и бактериями, которые живут во рту и активно размножающимися при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен. В частности, этот фактор существенно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы, передаёт РИА Новости.

«В группе риска, прежде всего находятся те, у кого постоянно воспалённые, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы. Это люди могут заболеть раком, а также инфарктами и инсультами», – резюмировал доктор Мясников, пояснив, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает «важный узел», влияющий на общее состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что Мясников рассказал о смертельной опасности популярных препаратов. По словам специалиста, речь идёт о нестероидных противовоспалительных лекарствах, которые принимают в качестве обезболивающего.

Как подчеркнул специалист, наибольший негативный эффект такие препараты оказывают на желудок. Врач пояснил, что ненормированный приём таких лекарств может стать причиной развития язвы и вызывать сильные кровотечения.

Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов. Поэтому пожилым людям, а также гражданам, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы, они вообще категорически запрещены.

«Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз повторю: лекарство и яд отличаются только дозой», – резюмировал Мясников.

