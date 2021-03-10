Эксперты назвали сроки выхода мировой экономики на докризисный уровень

Глобальный ВВП может вернуться к докризисному уровню к середине текущего года, говорится в весеннем экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Мировой ВВП должен превысить уровень, зафиксированный до пандемии, к середине 2021 года», - говорится в докладе организации.

При этом авторы документа отмечают, что восстановление экономики будет наблюдаться не во всех странах, а в ближайшей перспективе сохранится значительная неоднородность, в частности, между развитыми и развивающимися странами.

В документе отмечается, что прогнозы по восстановлению мировой экономики заметно улучшились в последние месяцы благодаря постепенному внедрению эффективных вакцин против коронавирусной инфекции. Также объявленные меры по дополнительной поддержке в некоторых странах и признаки оздоровления экономики позволяют строить оптимистичные прогнозы на ближайшее время, говорится в отчете.

В прошлом году мировая экономика сократилась на 3,4%, напоминает ОЭСР. В текущем докладе ОЭСР прогнозирует динамику глобального ВВП на 2021 и 2022 годы до роста показателя на 5,6%. В декабре прогнозировался рост в 4,2%. В 2022 году подъем глобального ВВП замедлится, по прогнозам, до 4%, а не до 3,7%, как предполагалось ранее.

