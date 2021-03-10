Эксперты перечислили продукты, которые помогут справиться с весенней депрессией

Основная причина весенней депрессии, по мнению американских ученых, скрывается в дефиците энергии и дисбалансе химических веществ в организме. В этой связи, специалисты рекомендуют внимательней относиться к своему питанию весной. На ухудшение настроения влияет недостаток витамина D, восполнить который можно, употребляя форель или лосось.

Тревожность возникает на фоне нехватки витаминов группы В. Для их восполнения можно ввести в рацион животный белок и зеленые листовые овощи. Компенсировать отсутствие солнца ученые рекомендуют темным шоколадом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что натуральный шоколад полезен для здоровья, но только тот, в котором мало сторонних ингредиентов.