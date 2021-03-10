En+ Group запустила подачу электроэнергии на Тайшетский алюминиевый завод

En+ Group начала подачу напряжения с подстанции «Озерная» на закрытое распределительное устройство КПП Тайшетского алюминиевого завода.

«Подача напряжения на ЗРУ КПП Тайшетского алюминиевого завода с подстанции «Озерная» дает новый импульс развитию алюминиевой отрасли Приангарья. Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что это Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией – энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 миллиардов рублей», - сказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков.

Тайшетский алюминиевый завод планируется ввести в работу в 2021 году с поэтапным набором нагрузки до 390 мВт, в 2022-м – до 780 мВт. Подстанция «Озерная» относится к подстанциям нового поколения, где применены самые современные разработки в области оперативного управления.

Энергия для нового завода пойдет с Богучанской ГЭС, которая уэе снабжает электроэнергией БоАЗ. Ранее важность создания комплексных энерго-металлургчисеких площадок подчеркивал основатель En+ Group Олег Дерипаска. «Сибирь нужно осваивать комплексно. Пример — Саяно-Шушенская ГЭС и Саянский алюминиевый завод. В Братске — Братская ГЭС и алюминиевый завод. По этой схеме и нужно идти, создавать территориальные комплексы», - отметил бизнесмен.

Тайшетский алюминиевый завод станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири и одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли. Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group.

Новый завод после пуска добавит почти 430 тыс. тонн к общему объему производственной мощности компании (это первый пусковой комплекс, в состав которого войдут 352 электролизера РА 400 силой тока 440 кА). Предприятие обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест.

«Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group, тысячи сотрудников компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении. Во многом благодаря нашему взаимодействию эффективно развивается региональная промышленная политика. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона. Но даже на их фоне этот объект уникален», - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.