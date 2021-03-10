Forbes рассказал о плане США по уничтожению российских танков

Американский журнал Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона под названием Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»), нацеленный в случае войны на уничтожение российских и китайских ударных сил.

При этом авторы статьи отмечают, что данный проект очень масштабный и ведёт свои истоки ещё с 70-х годов прошлого века. Тогда НАТО, опасаясь, что в случае войны СССР сломает оборону североатлантического блока, разработали план Assault Breaker, который предполагал быстрое уничтожение тысяч танков и других боевых машин Советского Союза, передаёт РИА Новости.

План, который состоял из авиационной и наземной частей, предполагал применение самолётов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.

По данным военных экспертов Forbes, Пентагон собирается сейчас усовершенствовать старый план и применять его в современных условиях. По их замыслу, новый проект будет включать действия по уничтожению российских танков и китайских кораблей.

В частности, Assault Breaker 2 должен помочь армии США вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволить Вашингтону и их союзникам ввести в бой традиционное вооружение. При этом среди основных целей указываются танки, системы ПВО, корабли, штабы и другое.

В настоящее время на вооружении американской армии имеются некоторые элементы старого планы. Это ракеты сухопутных войск, авиационные РЛС целеуказания движущихся целей, и различные системы наведения. Все эти компоненты, как утверждается в статье Forbes, будут модернизированы и включены в новый проект.

Кроме того, в план могут быть включены малозаметные разведывательные дроны RQ-180, новое ПО Передовой системы управления боем, а также крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС. Упоминаются и новейшие «сверхумные» бомбы, а также ракеты и артиллерийская установка с дальностью стрельбы свыше 1,5 тыс. км.

Как утверждают авторы статьи, все эти системы в составе единого комплекса могут за короткое время уничтожить большое количество танков и кораблей, что позволяет достичь цели – сорвать наступление.

Между тем, в научном совете Пентагона признают, что у этого плана имеются очень существенные недостатки. При этом даже если Assault Breaker 2 окажется суперэффективным у Москвы и Пекина есть действенный способ «пустить его под откос».

«Необходимо просто ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон», – пояснили военные эксперты журнала Forbes.