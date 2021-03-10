Google заплатил штраф в три миллиона рублей

Роскомнадзор сообщил, что компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от «зловредного контента». Речь идет о нарушениях закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете.

«В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф оплачен). Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ. Суд состоялся 17 декабря 2020 года. Мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы компании был назначен штраф в размере 3 млн рублей», – говорится в сообщении Роскомнадзора.