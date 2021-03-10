Иордания зарегистрировала «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Иордании.

«Иордания стала 49-й страной в мире, разрешившей использование Sputnik V» – говорится в официальном твиттере российской вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко и Иордании.