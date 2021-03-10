Китайский лебедь снова белеет

Поднебесная продолжает удивлять мир своими успехами. Данные Refinitiv показали, что с начала этого года китайские компании заключили рекордное количество сделок M&A, объем которых достиг $77,5 млрд. Этот результат не просто втрое превысил показатели аналогичного периода прошлого года — это исторический максимум.

Как отмечает кандидат экономических наук, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Марина Решетникова, ситуация для Китая не совсем типичная — начало года не самый активный период для M&A китайских компаний. Причин тут может быть несколько.

Факторы роста

Одним из ключевых факторов, безусловно, стало постепенное преодоление экономикой страны негативных последствий пандемии. «Скорее не преодоление, а замедление их негативного влияния. Тем не менее мы наблюдаем определённый рост экономики Поднебесной», — говорит Решетникова.

Впрочем, на фоне других стран Китай выглядит настоящим титаном. Как отмечает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, Поднебесная становится чуть ли не единственной страной, которая завершила 2020 год ростом. «ВВП КНР по итогам 2020 года вырос на 2,3% в годовом выражении, что значительно выше пессимистичных прогнозов, при том, что ведущие страны мира показали снижение и погрузились в сильнейшую рецессию за период после Второй мировой войны», — отмечает эксперт, добавляя, что всего за последние 10 лет ВВП КНР вырос в 2,5 раза (с $6 трлн в 2010 году до $15,7 трлн в 2020 году). При этом в 2020 году, несмотря на кризис, в Поднебесной было создано дополнительно 11,8 млн рабочих мест — государство активно развивало инфраструктурные проекты (новые авто и железнодорожные магистрали, строительство жилья и т.д.). Когда-то подобным путем, кстати, пошел Франклин Делано Рузвельт.

Еще одним мощным драйвером стала беспрецедентная активность китайских регуляторов, приведшая к рекордному максимуму фондового рынка, добавляет Марина Решетникова. «И все это происходит на фоне небывало низких ставок по кредитам, прежде всего у государственных банков, направленных на развитие высокотехнологичного сектора промышленности. Не последнюю роль играет последовательная политика правительства на сохранение в стране политической и экономической стабильности. В обществе складывается впечатление, что все под контролем», — резюмирует эксперт.

«У бизнеса есть понимание устойчивости, перспективы, при этом нет опасений в том, что может произойти новый серьезный спад в экономике. Потому и число сделок растет, особенно это коснулось ИТ-сектора, развития технологических решений, онлайн-продаж, фармацевтики, транспорта», — добавляет Федор Сидоров, полагающий, что в дальнейшем тенденция восстановления экономики страны продолжится.

Во что вложили, то и заслужили

Собственно, активность наблюдается именно в тех секторах, которые либо получили поддержку «сверху», либо были вынесены на гребень волны пандемией.

Как объяснила Марина Решетникова, рост высокотехнологичного сектора обусловлен последовательными действиями руководства Китая, стремящегося ослабить зависимость страны от зарубежных технологий.

Любопытно, что даже не совсем красивая история с Джеком Ма, явно проигравшим невидимую схватку с Пекином и согласившийся играть по правилам китайских властей, не испортила позитивный настрой в высокотехнологичном секторе.

«История с компанией Джека Ма показала, что государство намерено жестко регулировать вопросы монополий и стремиться к развитию конкуренции. Это стало показательным примером для организаций, который готовы доминировать на рынке», — комментирует ситуацию Сидоров.

Что касается медицины — тут все очевидно. Пандемия надолго акцентировала значимость этой сферы и для властных структур и для инвесторов. Ее развитие после пандемии останется в приоритете на долгие годы.

Еще одно направление, оказавшееся на подъеме — логистика. Драйвером стал стремительный и масштабный рост сферы электронной коммерции в период пандемии. В числе ярких примеров — недавнее поглощение Kerry Logistics китайской курьерской службой SF Holding (объем сделки составил $2,3 млрд), а также приобретение логистической компании CJ Rokin частной инвестиционной фирмой FountainVest Partners.

«Определенной неожиданностью стало заметное увеличение M&A сделок в строительных компаниях. Так производитель цемента Xinjiang Tianshan поглотил четырех региональных конкурентов за 98 млрд юаней ($15 млрд)», — добавляет Решетникова.

Только вперед?

Руководство КНР уже ставит достаточно амбициозные цели на 2021 год. Яркое подтверждение тому — завершившаяся 10 марта в Пекине 4-я сессия ВСНП 13-го созыва, на которой были озвучены задачи и ключевые ориентиры на 2021 год и следующую пятилетку. В частности, уже в этом году руководство КНР ожидает роста экономики страны на 6%, создать в городах и поселках более 11 млн рабочих мест, удерживая уровень безработицы на уровне 5,5%, а инфляцию — в пределах 3%.

Есть ли у Пекина основания для того, чтобы ставить такие цели? Как отметил, подводя итоги сессии ВСНП, председатель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, данные за январь и февраль текущего года, показывают, что экономика Китая стабильна и демонстрирует тенденции к улучшению. В качестве аргументов Хэ Лифэн приводит данные по темпам роста экспорта — на январь они превысили 50%, PMI, который держится выше отметки в 50 пунктов, темпы прироста суточного объема железнодорожной погрузки и других грузовых индексов, которые остаются выше 10%.

«За первые два месяца 2021года общий объем торговли вырос на 41,2% до $834 млрд. Конечно это плюс, но для Китая это не очень хороший результат. С учетом специфики работы его государственной статистики — это даже неоднозначный результат. Однако на фоне состояния дел у других инновационных лидеров — ситуацию можно расценивать как позитивную», — оценивает шансы на бурный рост Поднебесной Марина Решетникова.

В ОЭСР, кстати, в отношении экономики Китая настроены даже позитивнее, чем в нем самом. Эксперты организации ожидают роста реального ВВП КНР на 8%. Они указывают на то, что Пекин держит под контролем эпидемиологическую обстановку в стране. И талантливо воспользовался пандемией для наращивания экспорта по ряду направлений — медицинских масок, других материалов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Возможно, аналитики ОЭСР слишком верят в Китай. Но причина может быть еще и в том, что верить в него очень хочется — миру нужны позитивные сигналы, нужны локомотивы и драйверы.

«Можно сказать, что китайский «лебедь» вновь начал белеть и тянуть всех за собой в восстановление мировой экономики», — резюмирует Марина Решетникова.

Несмотря на все нападки на Пекин и обвинения, сыпавшиеся в его адрес, сейчас это именно тот сигнал, которого ждет весь мир.