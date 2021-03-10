Рублю предрекли новый обвал

Во время торгов 9 марта 2021 года курс российской валюты достиг по отношению к евро максимума с сентября 2020 года – отметки 87,87 рубля, поднявшись на 45 копеек. Хотя и заметный, но все же вдвое меньший прирост вышел к доллару – на 22 копейки, до 73,98 рубля. Причинами такого подъема стал ряд позитивных новостей: от роста цен на нефть до ожиданий вливания в рынки большого объема ликвидности: США одобрил план стимулирования экономики на 1,9 трлн долларов.

Что касается нефти, то на ситуацию повлияли как заявления Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи, так и геополитические проблемы – хуситы при помощи дронов напали на нефтяной терминал в той же Саудовской Аравии. На этом фоне после небольшой коррекции, пишет «Прайм», стоимость нефти находится около психологически важного уровня 70 долларов за баррель Brent. Это, естественно, оказывает поддержку активам так называемых сырьевых стран, к которым относятся и российские.

Если же говорить о росте по отношению конкретно к европейской валюте, то здесь свою роль сыграло снижение евро по отношению к доллару на Forex – курс опустился ниже 1,19 доллара, своего минимума с ноября 2020 года. Сейчас темпы восстановления европейской экономики остаются медленными, а в США принимают уже упомянутый закон о вливании в экономику 1,9 трлн долларов.

Рубль отыгрывает слабость евро

Расхождение между котировками пар доллар/рубль и рубль/евро происходит из-за разной оценки перспектив американской экономики и экономики еврозоны: считается, что США сейчас сильнее в экономическом плане, а Европа будет больше страдать от последствий пандемии, от выхода Великобритании из ЕС, признает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. То есть, объясняет он, наблюдая укрепление рубля к евро, мы видим не силу рубля, хотя и ее тоже, но слабость евровалюты по отношению к доллару через кросс-курсы.

Рубль, конечно, тоже получил некоторую поддержку: во-первых, новые санкции, которыми угрожали России развитые страны, оказались персональными, не затрагивающими экономику в целом. Остается надеяться, говорит аналитик, что они такими и останутся, а рубль тем временем чуть укрепится хотя бы до 73 руб. за доллар, чтобы быть купленным в резервные фонды и возобновить падение в долгосрочной перспективе.

При этом впереди — весенние распродажи на финансовых рынках, поэтому вера в долгосрочное укрепление валют развивающихся стран безосновательна, полагает Алексей Антонов. Для рубля одна из временных проявлений удачи сейчас — это относительно высокая цена нефти, но она связана больше с нервно-военным напряжением на Ближнем Востоке, чем с ее фундаментальной оценкой. Как только опасения атак по нефтяным объектам Саудовской Аравии снизятся, цена Brent упадет до 62 долларов за баррель.

Сейчас, говорит, в свою очередь, старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, финансовые рынки находятся в ожидании серьезной коррекции американских фондовых индексов. Это, вероятно, будет сопряжено с выжидательной позицией ФРС, которую они озвучат на следующей неделе по итогам своего заседания, что в условиях роста доходностей по длинным гособлигациям будет равносильно ужесточению финансовых условий.

Поэтому на глобальных рынках происходит укрепление американского доллара против валют стран G7, поэтому растет волатильность на американском фондовом рынке особенно в самом переоцененном высокотехнологичном секторе. Укрепление рубля, же в основном связанно со спекулятивным ростом нефтяных цен и итогами заседания ОПЕК+, где было решено сохранить объем добычи на прежнем уровне, а российским компаниям разрешить увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. В основе же слабости евро, указывает эксперт, сейчас лежат вполне объективные факторы, темпы экономического роста еврозоны ниже, чем в других странах с развитой экономикой. Можно сказать, что экономически, европейская валюта на текущий момент самая слабая из валют стран G7.

К тому же против евро работает и желание Европейского центрального банка видеть свою валюту пониже, о чем в косвенной форме уже не раз говорили представители финансового регулятора, это делала и глава ЕЦБ Кристин Лагард, и главный экономист регулятора Филип Лейн. Вполне возможно, что эти тезисы чиновники повторят и в этот четверг, когда будут объявлены итоги заседания, отсюда и дополнительная слабость европейской валюты.

Укрепление рубля выглядит временным

Доллар, напротив, поддерживается экономической динамикой в США, уверенно занимая среди валют G7 одну из верхних строчек, вместе с валютой из Новой Зеландии, экономика которой пострадала меньше всего от пандемии и показывает сейчас одни из лучших результатов в мире. Кроме того, в понимании рынков, ФРС сейчас стоит перед выбором абсолютно полярных линий дальнейшей политики. С одной стороны, это курс на нормализацию, то есть сворачивание программ выкупа активов и повышение ставок, с другой стороны это еще большее смягчение финансовых условий, прежде всего расширение денежной массы.

Полярность вариантов обусловлена ростом доходностей по длинным американским гособлигациям из-за наращивания госрасходов, которые без расширения денежной массы и так ужесточают финансовые условия на рынке, отмечает Александр Розман. ФРС необходимо выбрать либо ничего не делать и идти за рынком, повышая ставки вслед за ростом доходностей, это вариант, на который сейчас закладывается рынок и который укрепляет доллар. Или начинать контролировать рост доходностей, сохраняя денежно-кредитные условия в США мягкими.

Так что рубль, в условиях дорогой нефти и в моменты, когда на финансовых рынках преобладает оптимизм совершенно логично и оправданно сильнее продавливает евро, и менее сильно американскую валюту, заявляет Александр Розман. Укрепление рубля в текущих условиях — это не базовый вариант развития событий, хотя если уровень 73,50 за американский доллар будет пробит, то краткосрочно российская валюта может вырасти до 71,50. В дальнейшем при сохранении параметров текущей ситуации, проблем с размещением ОФЗ Минфином, внешнеполитического давления и коррекционного сценария на американском фондовом рынке, стоит ожидать значительного падения курса рубля в следующие полтора месяца.