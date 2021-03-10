Курс доллара: эксперты сделали негативный прогноз по рублю

Рубль во вторник подорожал к обеим резервным мировым валютам благодаря дорогой нефти и позитивной динамике на внешних рынках.

Стартовав утром с 74,50 в паре с долларом и по 88,50 в паре с евро, к закрытию основой сессии на Мосбирже, рубль прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,95, что на 25,5 коп. меньше чем было в пятницу вечером. Евро в это же время торговался по 87,89 руб. (-54,75 коп.).

Таким образом, рубль позитивно отреагировал на рост мировых цен на «чёрное золото», а также на новости о принятии американским сенатом пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии, предложенный ранее главой Белого дома Джо Байденом.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Михаил Зельцер из БКС отметил, что вчера ситуация на рынках рискового капитала была неустойчивой, а рост внешних рынков стал следствием коррекционного отскока после распродаж понедельника.

«Волатильность индексов акций вызвана продолжающимся ростом доходностей долгового рынка, что проецируется на возможное снижение будущих потоков корпораций. На рынке «чёрного золота» продолжают доминировать быки, при этом фактор сохранения квот нефтедобытчиками ОПЕК+ видится по большей мере учтённым во фьючерсах. Амплитуда колебаний цен контрактов сохраняется на повышенном уровне, а техническая перекупленность инструментов будет сдерживать прыть игроков на повышение», – подчеркнул Зельцер.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что в первый день новой рабочей недели рубль вместе с другими сырьевыми валютами перешёл в наступление на доллар и в целом смотрелся относительно уверенно. Но, по мнению эксперта, при вчерашней просадке индекса «американца» можно было бы ожидать большего.

«Основной сдерживающей силой для российской валюты остаётся фактор усиления санкционной риторики, – подчеркнул Кочетков. – Вашингтон даже готов обвинить Москву в создании плохого имиджа американским вакцинам от коронавируса, при том, что сами они ещё совсем недавно активно «мочили» наш «Спутник». Несмотря на это, рубль во вторник укреплялся на фоне улучшение долгосрочных перспектив нефти».

Кроме того, эксперт напомнил, что в Минфине РФ заявили, что программа заимствований на 2021 год может быть сокращена.

«Стоит также отметим, что в начале недели против доллара активно укреплялись национальные валюты Канады и Австралии. А это означает, что инвесторы проявляют интерес ко всем валютам сырьевых экспортёров. В том числе и благодаря этому рубль смог накануне пробить отметку в 74,00 за доллар и 88,00 за евро», – сказал Кочетков.

На фоне происходящего, как прогнозируют в Универ Капитал, в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 74,00-75,50, а пара евро-рубль в широком диапазоне 88,00-91,00.

Владимир Тихомиров из BCS Global Markets предположил, что курс рубля к доллару до конца этой недели, вероятно, останется в пределах 73,00-75,00.

«На российскую валюту продолжают давить геополитические риски, которые нивелируют рост мировых цен на «чёрное золото». Поэтому сейчас ждать более мощного укрепления рубля не приходится. При этом свои долгосрочные прогнозы мы пока оставляем прежними. Согласно им, к середине 2021 года российская валюта в паре с долларом сможет укрепиться до 73,00, а к концу года – до 69,00-71,00», – полагает Тихомиров.

Между тем, аналитики банка «Санкт-Петербург» сделали негативный прогноз относительно курса рубля на ближайшие дни. Как отметили они, во вторник все валюты сегмента EM двигались разнонаправленно. При этом, по мнению экспертов этой кредитной организации, на рубль позитивно влияет ситуация на рынке «чёрного золота».

«Но надо признать, что перспективы укрепления национальной валюты ограничивают покупки валюты российским Минфином. Кроме того, против рубля играет санкционный фактор», – заявили они.

Эксперты напомнили, что на прошлой неделе появились новости о планах по введению новых антироссийских ограничительных мер со стороны Вашингтона и Лондона, которые могут быть направлены в том числе против госдолга РФ. Новых подробностей об этом пока не последовало, но глобальных игроков всё равно это нервирует, отметили они.

«Поэтому в ближайшие дни мы ожидаем пару доллар-рубль в коридоре 73,50-74,50. Но при появлении какой-то конкретики о предлагаемых санкциях этот валютный тандем может уйти к 75,00 или даже выше», – резюмировали в банке «Санкт-Петербург».