Международный форум ReForum Winning The Hearts
2 и 3 апреля 2021 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В восьмой раз главный в России форум о трендах будущего объединит выступления передовых ученых и мыслителей, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будут мир и наши потребности в будущем, и успешно реализуют новые идеи в жизни и бизнесе.
Проект масштабируется, и впервые, за всё время существования ReForum, участие в нём будет бесплатным.
Спикеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.
Владимир Алешин — Директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте — расскажет как конкурировать на рынке труда в любом возрасте;
Александр Пустов — Руководитель направления стратегии Uber — поделится секретами ресурсного состояния и тем, как настроить свою Digital-среду;
Джонатан Монаган – известный современный художник — поведает о креативе в эпоху технологий;
Алексей Сухоруков — Основатель и Генеральный директор агентства Alex Staff Agency — раскроет тему построения успешной карьеры на международном рынке;
Андрей Громковский — Вице-президент UFC по России и СНГ — выступит с рассказом об главной валюте будущего – эмоциях.
Евгения Роньжина — Управляющий директор Штаба SberX — расскажет об экосистеме Сбера.
Aнжело Далли — Предприниматель, инвестор, эксперт в области Искусственного интеллекта — выступит с темой “Этика в эпоху Искусственного интеллекта”.
Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков и охватит главные мировые тренды:
- Взгляд на саморазвитие: лучше знать будущее
- Взгляд на работу: вас ждет большое будущее
- Взгляд на бизнес: оставь свой след в будущем
- Взгляд на технологии: сделано из будущего
Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов и топ-менеджеры крупный мировых компаний разберут кейсы новых бизнес-моделей кейсы и расскажут о перспективных мировых тенденциях.
ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций в формате HD с функциями социальной сети и нетворкинга.
Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com