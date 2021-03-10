Международный форум ReForum Winning The Hearts

Проект масштабируется, и впервые, за всё время существования ReForum, участие в нём будет бесплатным.

Спикеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Владимир Алешин — Директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте — расскажет как конкурировать на рынке труда в любом возрасте;

Александр Пустов — Руководитель направления стратегии Uber — поделится секретами ресурсного состояния и тем, как настроить свою Digital-среду;

Джонатан Монаган – известный современный художник — поведает о креативе в эпоху технологий;

Алексей Сухоруков — Основатель и Генеральный директор агентства Alex Staff Agency — раскроет тему построения успешной карьеры на международном рынке;

Андрей Громковский — Вице-президент UFC по России и СНГ — выступит с рассказом об главной валюте будущего – эмоциях.

Евгения Роньжина — Управляющий директор Штаба SberX — расскажет об экосистеме Сбера.

Aнжело Далли — Предприниматель, инвестор, эксперт в области Искусственного интеллекта — выступит с темой “Этика в эпоху Искусственного интеллекта”.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков и охватит главные мировые тренды:

Взгляд на саморазвитие: лучше знать будущее

Взгляд на работу: вас ждет большое будущее

Взгляд на бизнес: оставь свой след в будущем

Взгляд на технологии: сделано из будущего

Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов и топ-менеджеры крупный мировых компаний разберут кейсы новых бизнес-моделей кейсы и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций в формате HD с функциями социальной сети и нетворкинга.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com