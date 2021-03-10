Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт россиян

Телефонные мошенники придумали новые преступные схемы по выманиванию денег у граждан России, передает РИА «Новости», ссылаясь на случай с корреспондентом агентства. Теперь злоумышленники стали звонить россиянам под видом «сотрудников полиции», которые расследуют утечки данных, способных привести к снятию денег с банковского счета жертвы.

Так, журналисту позвонил неизвестный с городского номера и представился сотрудником полиции, продиктовав номер жетона. «Полицейский» сообщил, что недавно некий человек попытался обналичить деньги с его карты в отделении банка «по нотариально заверенной доверенности». Кража денег, продолжил преступник, якобы была предотвращена благодаря бдительности сотрудника банка. В настоящее время идет проверка, каким образом произошла утечка, которая позволила оформить доверенность, продолжил преступник. Далее он пытался получить сведения о том, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что в них начнется проверка.

Журналист прервал разговор и позвонил в свой банк, где его подозрения были подтверждены. Сотрудник банка сообщил, что звонок был от мошенника, поскольку полицейские никогда не запрашивают информацию, в каких банках обсуживается гражданин, получая всю информацию от кредитной организации напрямую.

Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит от обстоятельств и доверчивости потенциальной жертвы, рассказала агентству руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Мошенник, получив нужные сведения, может похитить деньги с карты или использовать информацию для оформления подложных кредитов. Также данные человека могут пополнить многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете, пояснила эксперт.

