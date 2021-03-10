Нефть теряет позиции второй день подряд

Цена на нефть по итогам торгов 9 марта снижается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидали подтверждения роста запасов сырой нефти в США третью неделю подряд. По прогнозам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на неделе 27 февраля – 5 марта на 21,6 млн баррелей. Согласно прогнозу запасы бензина упали на 4,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн баррелей.

По данным на 07:56 по московскому времени апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на NYMEX потеряли в цене $1,04, или 1,6%, до $64,01 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в мае на торгах ICE в Европе подешевели на 72 цента, или 1,1%, до $67,52 за баррель.

В понедельник, 8 марта, цены на нефть WTI показывали уверенный рост. Котировки Brent впервые с 2019 года превысили уровень $71, после чего стали отыгрывать назад из-за разворота рынков, вызванного ростом доходности казначейских облигаций, и повышения доллара до более чем трехмесячного максимума.

