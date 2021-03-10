Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный при помощи Олега Дерипаски

Отшельница Агафья Лыкова из Сибири въехала в новый дом, построенный при поддержке общественного деятеля Олега Дерипаски.

В среду избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе отшельницы.

Строительство дома началось в декабре 2020 год. Осенью прошлого года Агафья Лыкова обратилась к общественному деятелю, чтобы ей помогли обновить жилище. Старая изба пришла в негодность, а построить новую практически в лесу - на территории участка «Заимки Лыковых», что находится на границе республик Алтай и Хакасии – из-за удаленности от цивилизации непросто.

Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность - на заимку к Лыковой. Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 км от жилья Агафьи.​ Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.

Это не первый подарок от сибирского предпринимателя. Зимой на вертолете Агафье, который сейчас 76 лет, от Олега Дерипаски прислали продукты, постельное белье, посуду. Также на вертолете доставили ее добровольного помощника по хозяйству Николая, сына геолога Ерофея Седова, который в составе экспедиции нашел в тайге заимку семьи Лыковых.