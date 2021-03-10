Прогноз погоды: россиян предупредили о рекордном похолодании

Погода сошла с ума – таких климатических аномалий, которые сейчас наблюдаются в России, не было уже очень давно. На дворе почти середина марта, а климатическая зима лишь набирает обороты. Так, накануне в Европейской части Русской равнины воздух остывал до показателей, которые и в декабре-январе встречаются крайне редко, а уже весной... Например, в Архангельской области минувшей ночью было почти минус 40, в Карелии – минус 30-35.

Прогноз погоды в Башкирии. Весна не торопится

Но, как предупреждают синоптики, это было лишь началом арктического вторжения. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни оно продолжит накрывать всё большую территорию России. В частности, уже к утру четверга, 11 марта южная граница зоны экстремальных морозов окутает низовья Волги и Дона.

Мощный циклонический фронт, вызвавший аномальное похолодание и снегопады, постепенно уходит в сторону Сибири, из-за чего климатическая обстановка резко испортится в регионах Южного Урала. Так, жителей Башкирии ждут обильные снегопады и метели. Ожидается, что только в Уфе за сутки выпадет около 40% месячной нормы осадков.

По прогнозу синоптиков, непогода задержится в регионе ещё на пару дней. Вновь пройдут снегопады, местами сильные, на дорогах станет очень скользко, образуется снежный накат. Ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, а сугробы ещё подрастут. Так что пока климатическая зима не собирается передавать свои права весне – до 12 марта на всей территории республики продержатся аномальные холода: температура воздуха будет ниже климатической нормы сразу 10 градусов, а в отдельных районах – на 12-15.

Погода в других регионах Поволжья. Прогноз синоптиков на неделю

По прогнозу синоптиков, зимняя погода до конца этой недели сохранится также и в других регионах Поволжья. Здесь арктическое вторжение понизит температуру воздуха до минус 17-25.

Так, в Татарстане предстоящей ночью ожидается минус 22-23, местами будет подмораживать до минус 25. При этом усилится ветер, местами выпадет снег. Ближе к выходным климатическая ситуация в области немного стабилизируется. Например, в субботу в Казани градусники покажут минус 8 днём и около 11 градусов мороза ночью. В воскресенье прогнозируется снег и минус 5.

Солнечно, но холодно в ближайшие дни будет в соседней Самарской области. Как предупреждают синоптики, здесь рекордные морозы ударят в ночь на пятницу, когда столбики термометров местами рухнут до минус 22.

Прогноз погоды на Кубани. Сочи зальёт дождями, а Краснодар завалит снегом

Рекордно холодно на этой недели будет даже в Краснодарском крае, где обычно в марте уже ярко светит солнце, а на курортах Кубани самые смелые отдыхающие даже купаются в море. В этом году ни о каких солнечных, а тем более морских ванная речи не идёт.

По прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается пасмурная погода: до конца недели зарядят дожди, обещают холодный ветер, а воздух даже днём лишь изредка станет прогреваться до плюс 7-8. После полуночи и вовсе возможны заморозки.

В Краснодаре завтра выпадет снег, температура воздуха составит днём около нуля градусов, ночью – минус 4-6. Кроме того, в четверг прогнозируется довольно приличный снегопад и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Всего за сутки высота снежного покрова в городе увеличиться почти на 10 см, что для этого времени года явление просто фантастическое.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Климатические рекорды ставит погода и в Москве – прошедшая ночь в столичном регионе стала не только самой холодной с начала этой весны – воздух остывал до минус 20 – но и самой холодной (10 марта) за последние 75 лет.

Сегодня в столичном регионе по-прежнему очень морозно. В некоторых районах Москвы под влиянием антициклона воздух остывает до минус 18-19. И это днём. В ночь же на 11 марта, по прогнозу синоптиков, в черте города ожидается минус 25-27, а по области местами градусники покажут минус 30.

При этом атмосферное давление продолжит интенсивно расти и будет выше нормы на 10-12 мм рт. ст., что крайне негативно скажется на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и недугами дыхательной системы.

Очередной климатический переворот, который, как обещают метеорологи, произойдёт в регионе в предстоящие выходные, также может ударить по здоровью москвичей и гостей столицы. Согласно данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье столбики термометров резко рванут вверх, поднявшись сразу на 20-25 градусов.

