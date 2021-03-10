Роскомнадзор: в перебоях российского интернета виноват дата-центр в Страсбурге

Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом из Росиии к серверам YouTube, Google и других, были связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщает ТАСС.

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – говорится в заявлении Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что сайты сразу нескольких российских государственных органов оказались сегодня недоступны. В частности, со сбоями работали официальные сайты Кремля, Кабмина, Госдумы, Совета федерации, Минэкономразвития и Роскомнадзора. Кроме того, зафиксирован сбой в работе крупнейшего провайдера России Ростелекома. Пользователи также сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения сервиса Qiwi. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зарегистрировано около 200 отчётов о неполадках, при этом более 45% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, столько же претензий связаны с работой мобильного приложения.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор начал снижать скорость работы сервиса Twitter для пользователей из России. В сообщении ведомства отмечается, что замедление скорости работы сервиса стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от влияния противоправного контента.