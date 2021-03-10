Рубль слегка укрепляется в среду

Середину недели рубль начал с отметок 73,97 рубля против америиканской и 88 рублей против европейской валют. К пяти часам дня по Москве, ему удалось несколько укрепиться, и рубль оказался у отметок 73,75 против доллара и 87,78 против евро.

Сам доллар при этом откатился. С 92,46 пункта он за тот же период снизился до 91.97 пункта.

«Обстановка на рынках рискового капитала в течение дня претерпела ряд изменений: утренний коррекционный откат американских фьючерсов, вызванный локальной перекупленностью после вчерашнего ралли индексов, сошел на нет; нефтяные контракты смогли оттолкнуться от уровня 66,5 доллара за баррель марки Brent; американская валюта на международном рынке сбавила обороты роста. Как результат— выход российского рублевого индекса Мосбиржи в область исторических максимумов, при этом российский рубль демонстрирует нерешительность следовать за поводырями»,- комментирует события на рынке аналитик БКС Михаил Зельцер.

В сложившихся условиях можно ожидать, что в краткосрочном периоде рубль будет двигаться в коридоре 73,5-74,2 в паре с долларом и 87,6-88,2 в паре с евро.