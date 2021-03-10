Сенат США одобрил план помощи экономике в 1,9 триллионов долларов

Верхняя палата конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики в размере 1,9 трлн долларов, предложенный президентом Джо Байденом, сообщает Fox News.

«Американский план спасения» предусматривает прямые выплаты по 1400 долларов для лиц, зарабатывающих менее 75 000 долларов в год, и по 2 800 долларов для семейных пар, зарабатывающих не более 150 000 долларов в год. Домохозяйства получат дополнительно 1400 долларов на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Пакет помощи предоставляет безработным расширенные федеральные пособия в размере 300 долларов в неделю до 6 сентября 2021 года и позволяет не облагать налогом первые 10 200 долларов в год пособие по безработице для домохозяйств с доходом менее 150 000 долларов в год. Кроме того, этот закон устанавливает «детское пособие» в размере более 300 долларов в месяц на каждого ребенка в возрасте до шести лет, или 3600 долларов в год. Для детей старшего возраста до 17 лет семьи будут получать 3000 долларов в год в рамках новой программы налоговых льгот на детей.

Помимо прямых выплат, законодательство также предусматривает расширенные льготы для родителей, оплачивающих уход за ребенком на сумму до 8000 долларов США в виде возвращаемого налогового кредита.

Другие положения законопроекта включают сотни миллиардов на вакцины и лечение COVID-19, финансирование школ, продовольственных программ, финансирование пенсионной системы, оказание помощи в аренде жилья, а также субсидии для малообеспеченных слоев населения для покупки медицинской страховки.

Кроме того, будет предоставлена помощь тем секторам экономики, которые пострадали от карантинных мер при пандемии коронавируса – авиакомпаниям, концертным залам и т.п.