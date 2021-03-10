Стала известна дата первой презентации Apple в 2021 году

Компании Apple готовится к проведению первой в этом году масштабной презентации своей новой продукции.

Как написал в своём микроблоге Twitter сетевой информатор Джон Проссер, презентация пройдёт в виртуальном режиме 23 марта. При этом пока из Apple официального подтверждения этой даты не поступала.

Согласно предварительной информации, «яблочники» представят новую версию планшета iPad Pro с поддержкой 5G и процессора A14X Bionic. Второй новинкой должна стать умная метка AirTags, предназначенная для отслеживания вещей. Кроме того, Apple презентует наушники AirPods третьего поколения, а также приставку Apple TV.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует в ближайшей перспективе создать электромобиль. Напомним, слухи об электрокаре Apple давно будоражат Сеть. Что это – неосуществимый миф или перспективный проект? Бизнес-аналитики пока не могут прийти к единому мнению.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Apple замахнулась на электромобиль».

