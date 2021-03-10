Стимулы Байдена увеличат темпы роста глобальной экономики в 2021 году на 1%

В исследовании ОЭСР утверждается, что почти двухтриллионная программа помощи экономике США, которую должны на днях принять в Вашингтоне, улучшит декабрьский прогноз по развитию глобальной экономики в текущем году. Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун считает, что темпы развития мировой экономики увеличатся почти на один процент. Еще одной причиной для оптимизма является быстрая массовая вакцинация населения во многих странах.

Согласно новому прогнозу ОЭСР, глобальная экономика в 2021 году прибавит 5,6%. Это на 1,4% больше, чем в предыдущем прогнозе, опубликованном в декабре 2020 года.

Программа помощи экономике США, официально известная как «План спасения американской экономики», одна из крупнейших программ помощи, предпринятых в США после Второй мировой войны. В минувшую субботу ее одобрил Сенат. Ожидается, что уже на этой неделе программу утвердит и контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США.

Скорое принятие программы Байдена вызвало серьезные изменения на рынках ценных бумаг. Начали расти акции компаний, которые извлекут наибольшую выгоду из роста экономики. Это, в первую очередь, банки и, например, авиалинии. Акции же технологических компаний, которые процветали во время локдаунов и карантинов, напротив, в последние недели испытывают сильное давление.

Кроме этого, оно способствовало и энергичным продажам на рынке облигаций, потому что надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились.

ОЭСР существенно пересмотрела прогнозы и по росту американской экономики в текущем году. Если в декабре экономисты Организации прогнозировали рост на 3,2%, то сейчас речь идет уже о 6,5%. Сильно выросли прогнозы и для экономик Канады и Мексики, которые тесно связаны с американской. Их рост по сравнению с декабрьским прогнозом увеличился приблизительно на 1%. Экономика Европы вырастет в этом году на 0,5%. Восстановление европейской экономики затормозит медленная вакцинация на континенте. Она же замедлит ослабление и отмену ограничений.

«Европа делает недостаточно по вакцинации,- считает Лоуренс Бун.- Страны поддерживают свои экономики, что, конечно, похвально, но прежде чем увеличивать помощь, следует ускорить вакцинацию и открыть свои экономики».

ОЭСР повысил прогнозы развития экономики Великобритании на 2021 и 22-й годы на 0,9 и 0,6% соответственно благодаря успешной вакцинации жителей королевства. Сейчас вакцинирован почти каждый третий взрослый британец.

Конечно, двухтриллионная программа помощи усилит внутреннюю инфляцию, но, по мнению Бун, не до опасного уровня, потому что у рынка труда большая свобода маневра.

Ниже вероятность материализации ожиданий усиления инфляции, к примеру, в Европе, где вакцинирование проходит медленнее, чем по другую сторону Атлантики.