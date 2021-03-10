Убыток «Аэрофлота» в 2020 году составил 123 миллиарда рублей

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд рублей, сообщает ТАСС. В 2019 году по этому показателю компания получила 13,5 млрд рублей чистой прибыли.

В 2020 году выручка авиакомпании снизилась на 55,4% – до 302 млрд рублей. В четвертом квартале 2020 года чистый убыток вырос в 6,4 раза - до 43, 8 млрд рублей, выручка упала на 55,8% - до 67,9 млрд рублей.

«В четвертом квартале влияние пандемии на авиакомпании дополнило сезонное снижение спроса», – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

Ранее Росавиация сообщила, что в 2020 году российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46% – до 69,17 млн пассажиров. При этом «Аэрофлот» сократил перевозки на 61%, (14,6 млн пассажиров), S7 — на 31% (12,3 млн пассажиров), «Победа» — на 12% (9,1 млн пассажиров) «Россия» — на 51% (5,7 млн), а «Уральские авиалинии» — на 41% (5,6 млн пассажиров).

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что в 2020 году пассажирские в авиаперевзки в мире сократились на 66% по сравнению с 2019 годом.